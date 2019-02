Traum-Seitfallzieher brachte Real auf Siegerstraße

Real Madrid hat sich in der spanischen Meisterschaft auf Platz zwei verbessert: Der Rekordmeister gewann das Stadtderby bei Atletico mit 3:1 und liegt damit einen Punkt vor dem Stadtrivalen sowie zumindest vorerst fünf Zähler hinter dem FC Barcelona, der am Sonntag auswärts gegen Athletic Bilbao antritt. Für das Highlight des Tages sorgte Casemiro, der Real per Seitfallzieher sehenswert in Führung schoss. Die besten Szenen der Partie sehen Sie oben im Video!