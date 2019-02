Platz drei! Denifl und Seidl profitieren von Sturz

Wilhelm Denifl und Mario Seidl sind am Samstag nach der Führung im Springen beim Weltcup-Team-Sprint der Nordischen Kombinierer in Lahti Dritte geworden. Das Team Österreich I lag durch Seidl im Finish nur noch auf Platz fünf, eine Kollision von Akito Watabe und Magnus Krog im Zielsprint hievte Denifl/Seidl noch auf das Podest, 3,5 Sekunden hinter Finnland I und Norwegen I. Der Bewerb ging in Abwesenheit zahlreicher Stars in Szene. Österreich II mit Bernhard Gruber und Youngster Johannes Lamparter landete mit 1:06,5 Minuten Rückstand auf Rang sieben.