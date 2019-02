Toter Amokfahrer (43) war Serienkrimineller

Erst durch gezielte Schüsse der Polizei konnte ein völlig außer Kontrolle geratener Autolenker in der Nacht auf Samstag in Wien gestoppt werden: Der 43-jährige Verdächtige hatte zunächst mehrere Menschen mit dem Umbringen bedroht, sich dann mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd in Floridsdorf geliefert. Dabei raste Helmut Mario Abdelrahmen Ben Ahmed - er hatte bereits 52 Anzeigen wegen Drogen- und Gewaltdelikten auf dem Kerbholz - sogar mit rund 110 km/h direkt auf die Beamten zu. Diese feuerten auf den Wagen und trafen den Lenker am Oberschenkel. Er starb am Samstagnachmittag im Krankenhaus.