Gibt es Saturns Ringe erst seit Dinosaurierzeit?

„Cassini“ erforschte 20 Jahre lang Saturn

Die „Cassini“-Mission war ein Projekt der NASA in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA sowie der Italienischen Raumfahrtagentur (ASI) zur Erforschung des Saturn und seiner Monde. Am 15. September 2017 ist die Sonde - 20 Jahre nach ihrem Start - kontrolliert in den Saturn gestürzt. Der Grund für das Ende der Mission war Treibstoffmangel.