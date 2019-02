Neues Zentrum: Was die Milli-Görüs-Jugend so liest

In der Zentrale am Sechshauser Gürtel wird ein kleines Kaffeehaus betrieben, und ganz nebenbei werden islamische und antizionistische Bücher verkauft. Zu finden sind dort etwa Werke von Necmettin Erbakan, dem politischen Ziehvater des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Erbakans Ansicht: Der Islam sei die einzige Rettung für die Menschheit. Überliefertes Zitat: „Der Zionismus ist ein Glaube und eine Ideologie, dessen Zentrum sich bei den Banken der New Yorker Wall Street befindet. Die Zionisten glauben, dass sie die tatsächlichen und auserwählten Diener Gottes sind.“