SP-Drahtseilakt um Biomasse

Im Burgenland stehen aber ohne Einigung wohl mindestens vier Anlagen vor dem finanziellen Ruin. Denn ohne entsprechende Förderungen wäre die Produktion nicht kostendeckend, meinen Experten. Nach ersten Analysen sind Standorte in Heiligenkreuz, Neudörf, Markt St. Martin und Güssing mit mehr als 500 Arbeitskräfte in Bedrängnis. Die Branchenvertreter hoffen auf ein Umschwenken der SP im Bund. „Wir brauchen diese Einigung für ein wirtschaftliches Weiterbestehen, wer Ökostrom will, muss auch dafür zahlen“, so der Tenor in der Biomasse-Wirtschaft.