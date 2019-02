Adabei-TV taucht in geheime Welt der Drachen ein

Mit der heiß erwarteten Fortsetzung „Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt“ findet eines der beliebtesten Animations-Abenteuer aller Zeiten seinen fantastischen Höhepunkt. Die besondere Verbindung zwischen dem heranwachsenden Wikinger Hicks und seinem treuen Nachtschatten-Drachen Ohnezahn entwickelte sich zu einer epischen Saga über tiefe Freundschaft und spektakuläre Abenteuer. Adabei-TV durfte in London hinter die Kulissen der spannenden Produktion schauen. Am 7. Februar startet der Film in den heimischen Kinos.