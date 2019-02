Nazi-Vergleiche & Co: Einmal alle tief durchatmen!

Was trotz allem - und auch noch sechs Jahre später - aber wenig geschmackvoll ist, ist der gezeigte Hitlergruß nach der vielsagenden Liedzeile „Und wenn Europa wieder brennt, spielen wir die Feuerwehr. Darin haben wir Übung. Es ist ja gar noch nicht so lange her.“ Das absehbare Erklärungsmodell: alles reine Satire. Ein Hitlergruß, wie lustig, was haben wir nicht alle gelacht.