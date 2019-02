Angeklopft: Polizei rettet Mann vor Serienkiller

Rasierte und in Pelzmäntel gekleidete Leichen mit Zigarren im Mund: Es sind schaurige Details im kanadischen Prozess um eine Mordserie in der Schwulenszene. Der Gärtner Bruce McArthur muss sich für den Mord an acht Männern vor Gericht verantworten. Wie nun im Gerichtssaal zu erfahren war, konnte die Polizei bei der Festnahme des Mannes in letzter Minute einen nackten Mann in Handschellen vor seinem wohl schrecklichen Schicksal bewahren.