Waffenverbotszonen in Wien ab Freitag in Kraft!

Gelten werden die beiden Zonen vorerst drei Monate lang. Am Praterstern gilt das Verbot rund um die Uhr, jenes am Donaukanal aber nicht, sondern lediglich im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 8 Uhr in der Früh - hierbei wird übrigens der Treppelweg um das Szenelokal „Flex“ namentlich angeführt.