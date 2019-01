Waffenverbot in ganz Wien „rechtlich unzulässig“

Ursprünglich hatte es geheißen, dass in Wien am Praterstern und am Treppelweg vor dem Szenelokal Flex zwei Waffenverbotszonen geschaffen werden sollen. Das reichte der Stadtregierung nicht aus. „Die Wiener sollen und müssen sich im gesamten Stadtgebiet sicher fühlen. Daher fordere ich, dass die geplante Verordnung der Waffenverbotszonen, wenn überhaupt, auf das gesamte Wiener Stadtgebiet ausgeweitet werden soll“, sagte Ludwig am Montagvormittag.