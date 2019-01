Das Waffenverbot kommt! Mini-Zonen statt ganz Wien

„Kontraproduktiv für das Sicherheitsgefühl“

Neben Ludwig hat auch SPÖ-Stadtrat Peter Hacker wenig Freude mit der abgespeckten Variante: „Meine Sorge ist, welche Wirkung erzielt das Verbot am Reumannplatz, in Alterlaa usw.? Was sollen sich die Menschen denken, die dort leben? Das Verbot ist kontraproduktiv für das Sicherheitsgefühl.“