„Er arbeitet hart an seiner Rehabilitation“

In drei Wochen 70

Niki Lauda wird am 22. Februar 70 Jahre alt. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister hatte sich nach einer Lungentransplantation im vergangenen Sommer sowie erfolgreicher Rehab rund um die Jahreswende 2018/19 im Kreise seiner Familie eine Influenza-Infektion eingefangen und sich - erneut in Wien - in Spitalsbehandlung begeben. Aufgrund seiner Transplantation und der daraus folgenden immunsupprimierenden Therapie war ein Aufenthalt auf der Intensivstation notwendig geworden.