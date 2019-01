Vonns Pech: Lindseys Dirndl blieb in Garmisch

Das Speed-Wochenende in Garmisch brachte nicht nur das Saison-Aus für Conny Hütter und Frederica Sosio. Bei Frederica Brignone gab es zwar leichte Entwarnung, dafür musste am Montag Michelle Gisin (Sz) vorzeitig das Handtuch werfen: Die Schwester des in Gröden schwer gestürzten Marc Gisin zog sich im Super-G eine Knorpelschädigung und Kreuzbandzerrung im rechten Knie zu. Angesichts dieser Bilanz wird Lindsey Vonn froh sein, dass sie ihr geplantes Antreten auf der Kandahar-Strecke aufgrund ihrer Knieprobleme abgesagt hat. Dabei hatten die Veranstalter fest auf Vonn gehofft. Sie wollten der 34-Jährigen auf ihrer Abschiedstour ein schon angefertigtes Dirndlkleid schenken. Dazu kam es nicht.