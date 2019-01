Conny Hütter übersteht Horror-Sturz in Garmisch

Das sah gar nicht gut aus! Tausenden Fans in Garmisch und vor den TV-Geräten stockte Sonntagmittag der Atem, als Cornelia Hütter in der Abfahrt plötzlich am Tröglhang abhob und nach einem Überschlag in den Fangnetzen einschlug. Doch wie durch ein Wunder stand die ÖSV-Läuferin wenige Minuten nach ihrem fürchterlichen Sturz wieder auf. Was für ein Glück!