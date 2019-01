„Terminator“ als Dirigent bei 28. Weißwurstparty

Schneiden, häuten, oder zuzeln? Wie man eine Weißwurst wirklich richtig isst - eine Frage die alljährlich bei der Party aller Partys, also zur Feier der weißen Wurst, im Stanglwirt diskutiert wird. Von Metzgermeister Toni Holnburger aus Miesbach erfunden und von Sternekoch Alfons Schuhbeck stetig verfeinert, ist die Weißwurstparty nicht nur ein kulinarisches Highlight - sondern ein echter Promi-Magnet in Going am Wilden Kaiser.