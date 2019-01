Steinbach am Attersee reduziert Lichtverschmutzung

„Ich fuhr von einer Sitzung nach Hause und dachte: Wie großartig ist der Nachthimmel!“, erinnert sich Nicole Eder an ein Schlüsselerlebnis. Seither will die Bürgermeisterin von Steinbach am Attersee die „Lichtverschmutzung“ reduzieren. Die Naturpark-Region Attersee-Traunsee wird ein „Sternenpark“.