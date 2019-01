Ball-Demo: Kleinere Sperrzone, weniger Polizei

Am Freitag steigt in der Wiener Hofburg der FPÖ-Akademikerball. Die Gegendemo ab 16 Uhr hat, wie auch in den Jahren zuvor, ein Platzverbot zur Folge - Tausende Teilnehmer werden erwartet. Im Vergleich zu den Vorjahren fällt alles aber kleiner aus: Es werden viel weniger Polizisten im Einsatz sein, auch die Sperrzone ist kleiner - am besten die City meiden!