Entführungs-Thriller in der Esterhazy-Dynastie

Fahndung läuft

Um 17 Uhr startete die Großfahndung im Raum Eisenstadt bis in den Bezirk Neusiedl am See. „Die Fahndung läuft mittlerweile international - in alle Richtungen“, teilte Marban am Dienstagabend mit. Angeblich soll es sich bei den Fluchtautos um Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen gehandelt haben. Am späten Nachmittag wurden in Eisenstadt zahlreiche schwer bewaffnete Polizisten gesichtet, die einem Augenzeugen zufolge vor allem Fahrzeuge mit ungarischen Nummerntafeln kontrollierten.