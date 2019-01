Biathlon-Star Schipulin geht in die Politik

Der frühere Biathlet Anton Schipulin (31) plant wie andere russische Ex-Spitzensportler eine Karriere in der Politik. Für die Kreml-Partei Geeintes Russland werde er im September bei Nachwahlen zum russischen Parlament antreten, kündigte der Staffel-Olympiasieger von 2014 am Montag laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti an.