Nächste WM-Pleite: 22:24 gegen Argentinien!

Österreichs Handball-Männern ist nach dem Vorrunden-Aus bei der WM auch im President‘s Cup ein Erfolgserlebnis verwehrt geblieben. Die Österreicher mussten sich in der Trostrunde am Samstag in Kopenhagen Argentinien mit 22:24 (12:12) geschlagen geben. Zum Abschluss geht es damit am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF Sport+) gegen Bahrain lediglich um den 19. Endrang.