Mel B: Knallhartes Work-out für Comeback-Tour

Sechs Spice-Girls-Konzerte in Großbritannien

Und Mel B weiß, wovon sie spricht. Nachdem ihre Fitness-DVD Anfang des Jahrzehnts ein echter Erfolg wurde, nahm die Sängerin wieder einiges an Gewicht zu, dann wieder, dank viel Ausdauer, Sport und einer Diät wieder ab. „Glaubt nicht, dass es leicht war, wieder so auszusehen. Es ist verdammt hart und es braucht extrem viel Disziplin“, erklärte sie damals.