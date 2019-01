Kärntens Täler bekommen ersten Schnee

Sowohl eine Kaltfront aus dem Nordwesten als auch ein Genuatief aus dem Süden werden sich ab Donnerstagnachmittag über weite Teile Kärntens legen. „Die Schneefallgrenze liegt am Donnerstag noch bei 1000 bis 1200 Meter Seehöhe, sinkt in der Nacht auf Freitag jedoch bis in tiefe Lagen ab“, so Johannes Schweiger vom Wetterdienst Ubimet. Die Hotspots liegen in Ober- und Unterkärnten, wo es bis zu 20 Zentimeter Neuschnee geben könnte; das Klagenfurter Becken wird zumindest „angezuckert“.