Kanada will Staatsbürger vor dem Tod bewahren

Mehrere Kanadier in China festgenommen

Seit Mengs Verfahren wurden in China mehrere kanadische Staatsbürger festgenommen - ein Ex-Diplomat und ein in China lebender Nordkorea-Experte sind weiterhin in Haft. Die beiden Männer stehen der Volksrepublik zufolge im Verdacht, die „nationale Sicherheit“ zu gefährden - in China eine Umschreibung für Spionage. Nach Einschätzung von Beobachtern war die Festnahme der beiden Kanadier eine Vergeltungsaktion der chinesischen Behörden für die Festsetzung der chinesischen Topmanagerin Meng. Der Fall Schellenberg trägt nicht zur Beruhigung bei.