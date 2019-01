Frage zur Museumszukunft muss man endlich stellen!

Hat Linz eine Museumszukunft?

Das Oberösterreichische Landesmuseum sei „ein zentraler Angelpunkt“, um die „oberösterreichische Identität“ in Geschichte und Gegenwart darzustellen und sichtbar zu machen. Darum: „Es wäre wichtig, die Frage nach der Zukunftsentwicklung der Museen in Oberösterreich professionell und auf breiter Basis zu stellen“, so Assmann. Auch externe Experten sollten eingebunden werden sowie alle politischen Kräfte.