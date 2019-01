Tourismus weint und lacht über große Schneemengen

Mit dem Weihnachtsgeschäft, das durch arbeitnehmerfreundlich liegende Feiertage begünstigt war, ist die Branche hochzufrieden. Erst gegen Ende der Ferien sorgte das Wetter für Sorgenfalten. So war zum Beispiel die Straße nach Obertauern zwei Tage gesperrt, was bei An- und Abreisen für Verzögerungen und sogar Stornos führte. Manche Skigebiete wie etwa Zauchensee mussten wegen der Schneemassen und dem starken Wind den Betrieb an umsatzstarken Tagen einstellen, erzählt Nocker-Schwarzenbacher.