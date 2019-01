17-Jährige auf Schutzweg erfasst, schwer verletzt

Eine 57-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte am 8. Jänner gegen 16.55 Uhr ihren Pkw auf der B1 in Richtung Vöcklabruck. Auf der Höhe der Don Bosco Schule in Vöcklabruck passierte sie noch den dortigen Schutzweg. Kurz nach dem Schutzweg bemerkte sie, dass sich links vor ihrem Fahrzeug etwas bewegte.