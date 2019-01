Zwei Alkolenker verloren Kontrolle über Fahrzeuge

Gleich zwei Alkolenker bauten in der Nacht auf Donnerstag Unfälle: Ein 55-Jähriger kam mit seinem Unimog in Altenberg von der Straße ab, stürzte um: 1,22 Promille. In Ternberg rutschte ein 44-Jähriger aus Freistadt mit seinem Pkw von der schneeglatten Fahrbahn, überschlug sich: 1,32 Promille. Der Lenker und seine drei Mitfahrer wurden verletzt. Beide Unfalllenker sind jetzt ihren Führerschein los!