Volleyballer qualifizieren sich erstmals für EM!

Die österreichischen Volleyball-Herren haben sich erstmals auf sportlichem Weg für eine Europameisterschaft qualifiziert! Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Teamchef Michael Warm gewann am Mittwoch in Zagreb gegen Kroatien 3:1 (22,-18,20,20) und sicherte sich damit als einer der besten fünf von sieben Gruppenzweiten das Ticket für die Endrunde. Die auf 24 Teams aufgestockte EM findet vom 12. bis 29. September in Frankreich, Slowenien, Belgien und den Niederlanden statt. Für die Endrunde kann Langzeitteamchef Warm auch wieder mit seinen verletzten Leistungsträgern Alexander Berger, Paul Buchegger und Thomas Tröthann planen. Die Gruppenauslosung erfolgt am kommenden Mittwoch.