Doch nur acht Jahre Haft für verurteilten Sextäter

Der 25 Jahre alte Zeitungszusteller hatte sich in seiner Verhandlung mit einvernehmlichem Sex verantwortet. Das Mädchen, das von ihm zwischen 3 und 4 Uhr in der Früh auf der Straße aufgelesen wurde, habe sich in seinem Lieferwagen an ihn herangemacht. „Hätte sie nicht angefangen mich zu berühren, wäre ich nicht auf diesen Gedanken gekommen“, so der 25-Jährige im vergangenen Juli vor einem Schöffensenat. Man habe sich danach im hinteren Bereich des Wagens hingelegt, da sei es zum Geschlechtsverkehr gekommen.