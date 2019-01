Sexy Polyana: Internet-Hype um MMA-Amazone!

Viana kennt man jetzt plötzlich, nicht nur in Brasilien, nicht nur in ihrer Heimat Belem, und an ihrem Wohnort Rio de Janeiro, sondern auf der ganzen Welt. Einst war sie Basketballerin, die Liebe zum Kampfsport entdeckte sie später, zuerst jahrelang als Judoka und später als MMA-Kämpferin. Ihre Würgegriffe, die sie auch ihrem Angreifer vorführte, sind gefürchtet.