Mit knallharter Arbeit gegen „Unbesiegbare“

Gibt’s überhaupt ein Vorbeikommen an US-Superstar Mikaela Shiffrin, wenn sie keinen Fehler macht? Warum ÖSV-Damenchef Kriechbaum seine Mädeln noch nicht so weit sieht, warum er dennoch daran glaubtVor dem „Nightrace“ in Flachau gab es fünf Spezial-Slaloms im Weltcup – alle mit demselben Ergebnis. Überfliegerin Mikaela Shiffrin gewann vor Petra Vlhova. Im Rennen um Platz drei war nur einmal Bernadette Schild die Erste. Gibt’s überhaupt ein Vorbeikommen? ÖSV-Damenchef Kriechbaum kennt nur ein Rezept.