Vermisster Kärntner (24) in Wienfluss ertrunken

Zum letzten Mal wurde der 24-jährige Kärntner, der schon jahrelang in Wien lebt, am Samstag gegen 4 Uhr gesehen. Er wollte sich gerade auf den Heimweg machen. Nachdem weder Freunde noch Familienmitglieder den 24-Jährigen erreichen konnten, alarmierten seine Eltern das Stadtpolizeikommando in Klagenfurt. Am Wochenende wurde verzweifelt nach dem jungen Mann gesucht, jedoch vergeblich.