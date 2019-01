Iran will vier Nullen bei Landeswährung streichen

Die Maßnahme sei für die Umsetzung der Bankreformen im Iran notwendig, erklärte Hemmati nach Angaben der Nachrichtenagentur ISNA in Teheran. Der Iran steckt wegen der von den USA verhängten Sanktionen in einer akuten Währungskrise. Der Rial hat über 60 Prozent an Wert verloren, die Inflationsrate ist drastisch gestiegen.