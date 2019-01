Schnee ist Kobayashis größter Grand-Slam-Gegner

Finale in Gefahr

Das Wetter-Chaos könnte in Salzburg heute ungeniert weitergehen - das Finale der 67. Vierschanzentournee ist in Gefahr! Der Schnee ist somit auch der größte Gegner von Ryoyu Kobayashi: Der Tournee-Leader, der in Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck siegte, will sich als dritter Athlet nach Hannawald 2002 und Stoch 2018 den Tournee-Triumph mit dem großen Schanzen-Grand-Slam vergolden.