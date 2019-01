Wetteralarm im ganzen Land: Schneelage bedrohlich

In Tirol steht ein schnee- und verkehrsreiches Wochenende bevor. Die Prognosen für Samstag gingen vorerst von 50 bis 100 Zentimetern Neuschneezuwachs in den Tälern des Unterlands und am Osttiroler Tauernkamm aus, in klassischen Staulagen könnte sogar noch mehr Schnee fallen. Neben dem Landeshubschrauber wurden auch ein Helikopter des Bundesheeres am Stützpunkt Schwaz sowie ein Lawineneinsatzzug in der Standschützenkaserne in Bereitschaft gesetzt.