Akute Lebensgefahr für Österreichs Wintersportler

Schlechte Nachrichten für Alpinisten in Österreich: Am Wochenende wird in vielen Regionen einiges an Neuschnee erwartet. Schon jetzt herrscht in vielen Bergen Lawinenwarnstufe vier von fünf. „Ich rate dringend davon ab, sich im freien Skiraum aufzuhalten“, mahnte etwa Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndiensts der Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz des Landes Tirol. Einsatzkräfte stehen bereits in Alarmbereitschaft, Behörden forderten auch schon das Bundesheer um Unterstützung an.