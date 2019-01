Auf Bergen herrscht Lebensgefahr

„Die Situation in den Bergen ist sehr angespannt“, erklärt der Leiter des Salzburger Lawinenwarndienstes, Bernhard Niedermoser und fügt hinzu: „Am Wochenende wird das ganze noch einmal heikler. Es ist sicher die brenzligste Situation bisher in diesem Winter.“ Derzeit herrscht in den Bergen Lawinenwarnstufe vier, welche schon Lebensgefährlich ist. Mit den zu erwartenden großen Neuschneemengen in den nächsten Tagen steigt diese noch einmal erheblich an - da ist größte Vorsicht geboten. 95 Prozent der 1500 Salzburger Bergretter stehen auf Abruf bereit, die Rucksäcke sind stets gepackt.