Rolls-Royce baut 480 km/h schnelles E-Flugzeug

In einem Hangar des Flughafens von Gloucestershire im Südwesten Englands tüftelt ein Technikerteam des Triebwerkherstellers Rolls-Royce an einem Elektroflugzeug, das mehr als 300 Meilen pro Stunde (mehr als 480 km/h) schnell fliegen soll. Mit der Maschine will man 2020 den bestehenden Geschwindigkeitsrekord für elektrisch betriebene Flugzeuge, der zurzeit bei 209,7 Meilen pro Stunde (umgerechnet 337,5 km/h) liegt, brechen.