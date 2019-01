Das Erfolgsgeheimnis von Oslo-Sieger Marco Schwarz

Kampfansage

Ein wichtiger Teil des Erfolgs ist Marcos neuer Servicemann. Im Sommer bekam er von Atomic Kim Erlandsson an die Seite gestellt. Jenen Mann, der davor Mikaela Shiffrin seit ihrem ersten Weltcup-Sieg begleitet hatte. Vor dem Rennen am Sonntag in Zagreb, das ihm perfekt liegen sollte, hat Schwarz im Slalom-Weltcup nur einen Punkt Rückstand auf den in Führung liegenden Marcel Hirscher. Eine Kampfansage? Schwarz: „Lassen wir die Kirche im Dorf“