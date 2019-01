Polen-Coach Horngacher: „Wir sind die Blindesten“

Die Jacken der polnischen Springer, die als Team-Titelverteidiger zur WM im Februar nach Seefeld kommen, sind mit Sponsor-Emblemen fast voll belegt. Polnische Konzerne stehen hinter der beliebten Mannschaft. „Wir haben alles, was wir benötigen, zur Verfügung“, sagte Cheftrainer Stefan Horngacher. Das hat sich unter seiner Leitung (seit 2016/17) entwickelt. „Sie haben gesehen, dass es wichtig ist, zu investieren. Material, Lehrgänge, Hotels, Fahrzeuge, was auch immer, da sind wir in den letzten drei Jahren in die Upper Class aufgestiegen.“