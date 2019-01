Verirrte Raketen sorgten für 8 Feuerwehr-Einsätze

„Da hatten wir schon ganz andere Jahreswechsel“ - an den Feuerwehren in Oberösterreich ging die Silvesternacht relativ ruhig vorbei. Rund um Mitternacht sorgten verirrte Rakten für acht Einsätze. In Ansfelden sah es schlimmer aus, als es war. Hier gloste in Brand geschossenes Plastik auf einem Balkon und rauchte so stark, dass Nachbarn Alarm schlugen.