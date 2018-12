FPÖ attackiert ORF wegen Beitrag über Scheuba-Buch

Zum Jahresende teilt die FPÖ noch einmal in Richtung ORF aus. Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein ärgerte sich am Sonntag in einer Aussendung über einen „ZiB 1“-Beitrag, der das neue Buch des Kabarettisten Florian Scheuba präsentierte. Dies sei unzulässige „Werbung“, findet Jenewein. Er kündigte an, dass „dieser Fall auch Gegenstand im ORF-Stiftungsrat“ werde.