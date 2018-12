Nach Überfall mit Waffen: 2 Berufsschüler gefasst

15 und 17 Jahre - so jung sind die beiden Burschen, die am 18. Dezember in Wels einen Mühlviertler (18) wegen 20 Euro mit einer Softgun-Pistole und einer Eisenstange bedroht haben! Ein Überwachungskamera-Video ließ die beiden Berufsschüler auffliegen. Sie sind geständig, wurden in die Justizanstalt Wels gebracht.