RB Leipzig gewinnt irren Krimi gegen Werder Bremen

In Leverkusen gingen die Gastgeber, bei denen Aleksandar Dragovic und Julian Baumgartlinger durchspielten, durch Kevin Volland (5.) und Kai Havertz (23.) schnell mit 2:0 in Führung. Die Berliner mit Rechtsverteidiger Valentino Lazaro machten es in der 26. Minute dank des Anschlusstreffers von Jordan Torunarigha (26.) noch einmal spannend, doch Havertz sorgte in der 49. Minute mit einem sehenswerten Schupfer für die Entscheidung.