US-Berater: „China will unsere Zukunft stehlen!“

USA hoffen auch japanische Autofertigung in Amerika

In Bezug auf die Handelsgespräche der USA mit Japan habe Navarro seine Hoffnung ausgedrückt, dass das „sehr große“ Handelsdefizit mit Japan verringert werden könne, indem die wichtigste Ursache dafür angegangen werde: Automobile. Ein wahrscheinliches Ergebnis sei, dass mehr japanische Autohersteller stärker in den USA investierten, sagte Navarro der Zeitung. Und zwar nicht nur in Montageteile. Auch Motoren, Getriebe sowie die elektronischen Systeme sollten Japaner in den USA bauen.