Leiche eines Mannes aus der Donau geborgen

Eine schreckliche Beobachtung machte am Freitag um 8 Uhr früh ein Radfahrer in der Nähe der Baustelle für die Voestbrücke. Er bemerkte einen regungslosen Körper in der Donau treiben und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Diese konnten allerdings nur mehr die Leiche eines etwa 50-jährigen Mannes bergen.