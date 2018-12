EU warnt vor gefälschten Politiker-Videos

Brüssel befürchtet auch im anstehenden EU-Wahlkampf Desinformationskampagnen mit gefälschten Politikervideos. Neue Technologien machten es möglich, Videos täuschend echt zu fälschen, warnt EU-Justizkommissarin Vera Jourova in einem Interview des „Spiegel“. Stimmen und Gesichter etwa von Politikern könnten in beliebige Zusammenhänge montiert werden - siehe Video oben. Aktueller Anlassfall dürfte wohl ein Video mit dem Chef der Liberalen im EU-Parlament, Guy Verhofstadt, sein. Die ungarische Regierung hatte vor Kurzem mit einem Videclip für Aufregung gesorgt, in dem Verhofstadts Forderung nach „mehr Migration“ mit den blutigsten Terroranschlägen in Europa in Verbindung gebracht wird.