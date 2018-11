Anti-Orban-Mobil rollt durch Ungarn

Neben dem Haus Orbans wird auch die Pancho Arena in Felcsut besucht. Momentum, die jüngst in den Kreis der europäischen liberalen Partei aufgenommen worden war, holte den Bus nach Ungarn. Liberalen-Fraktionschef Guy Verhofstadt hatte in Brüssel beim Start des Anti-Orban-Mobils erklärt, die Aktion sei eine Antwort auf Orbans Kampagnen gegen europäische Grundwerte. „Es ist klar, dass Viktor Orban immer mehr die extreme Rechte in Europa anführt. Das Einzige, was ihm an Europa gefällt, ist das Geld“, kritisierte Verhofstadt.