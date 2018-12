ManUnited-Star Pogba feierte Mourinho-Rauswurf

Das Verhältnis zwischen Star-Trainer Jose Mourinho und Weltmeister Paul Pogba war von Anfang an unterkühlt. Fast jede Woche gab es einen neuen Krach zwischen den beiden. Einmal war es die Frisur, dann die mangelnde Einstellung. Mourinho nahm Pogba die Kapitänsbinde weg, degradierte ihn zum teuren Bankdrücker und geriet damit bei den ManU-Fans oft selbst in die Schußlinie. Seit der Entlassung des Portugiesen am Dienstag hat der Spuk ein Ende für den Franzosen. Grund genug Mourinhos Rauswurf gleich in der Kabine zu feiern.